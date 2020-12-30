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В Сочи открыли обсерватор в ожидании наплыва туристов

Главная Общество
Новосибирск
13:17 30 Декабря 2020
температура, сочи, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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Дополнительный обсерватор для туристов открыли в Адлерском районе Сочи в преддверии праздников. Туда будут доставлять отдыхающих с симптомами ОРВИ для тестирования на наличие коронавируса, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на «Интерфакс».

Учреждение оборудовано всем необходимым для взятия биологических проб и их доставки на исследование в лаборатории. Лиц с признаками заболевания будут привозить туда из аэропорта и гостиниц на каретах скорой помощи.

Приезжие будут изолированы в обсерваторе в течение суток пока не получат на руки результаты тестов на коронавирус. Если они будут положительными, то туристов направят на госпитализацию в один из COVID-госпиталей в Сочи.

В пресс-службе городской администрации отметили, что сегодня гостиницы уже заполнены на две трети, хотя основной наплыв ожидается 30 декабря. Всего же на праздники Сочи планирует принять более 250 тыс. туристов.

В связи с этим власти курорта приняли дополнительные меры безопасности. Это обязательные замеры температуры у всех приезжающих на вокзалах и в аэропорте, требование о ношении масок и социальном дистанцировании.

Фото: pixabay.com

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