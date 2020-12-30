30 декабря
Новосибирск
погода -11 °C
73.66
 
€ 90.21
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Умер председатель новосибирского племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков

Главная Общество
Новосибирск
12:17 30 Декабря 2020
председатель, предприятие, герои
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирской области на 83-м году жизни скончался Юрий Бугаков - председатель ЗАО «Племзавод Ирмень», которое считается одним из лучших сельскохозяйственных предприятий страны. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Андрей Травников.

«Все мы знали Юрия Федоровича как мудрого руководителя, жесткой и справедливой дисциплиной добивавшегося очень серьезных показателей. Под его руководством племзавод «Ирмень» стал одним из передовых агропредприятий не только в Новосибирской области – во всей Российской Федерации, а само село Верх-Ирмень по уровню жизни достигло образцовых результатов», - сказал он.

В 1972 году Юрий Бугаков стал председателем колхоза «Большевик», который впоследствии был реорганизован в ЗАО «Племзавод Ирмень». Таким образом, он руководил хозяйством 48 лет. В настоящее время предприятие, по данным его сайта, располагает 24 тыс. га сельхозугодий, стадом в 9 тыс. голов крупного рогатого скота. Среднегодовая урожайность зерновых за последние 10 лет - 45 ц/га.

Юрий Бугаков - полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Социалистического труда.

26 декабря в Новосибирске прошло прощание с бывшим председателем (1997-2008 годы) СО РАН Николаем Добрецовым. Он скончался в возрасте 84 лет.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирские медучреждения переведут на особый режим работы в праздники

Новосибирские медучреждения переведут на особый режим работы в праздники

30 Декабря 2020 г.
Число новых случаев заражения COVID-19 держится на уровне около 150 за сутки
Новости Новосибирска: В Сочи открыли обсерватор в ожидании наплыва туристов

В Сочи открыли обсерватор в ожидании наплыва туристов

30 Декабря 2020 г.
Туда будут доставлять туристов с симптомами ОРВИ для тестирования на COVID-19
Новости Новосибирска: Новая волна аномального холода придет в Западную Сибирь

Новая волна аномального холода придет в Западную Сибирь

30 Декабря 2020 г.
Ее действие продлится на первые дни нового года
Новости Новосибирска: Бесконечное новогоднее удовольствие на радио ПИ FM

Бесконечное новогоднее удовольствие на радио ПИ FM

30 Декабря 2020 г.
31 декабря «ПИ ФМ» начнет отсчитывать часы, отделяющие нас от боя новогодних курантов
Новости Новосибирска: На набережной в Новосибирске откроется ледовый городок

На набережной в Новосибирске откроется ледовый городок

29 Декабря 2020 г.
Он будет работать до марта
Новости Новосибирска: Ситуация с COVID-19 в Новосибирской области стабилизировалась к праздникам

Ситуация с COVID-19 в Новосибирской области стабилизировалась к праздникам

29 Декабря 2020 г.
Число выздоровевших за сутки пациентов превосходит число новых случаев заражения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: «Сибирь» сократила отставание от зоны плей-офф КХЛ

«Сибирь» сократила отставание от зоны плей-офф КХЛ

29 Декабря 2020 г.
Новосибирцы в гостях обыграли казахстанский «Барыс»
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 155 новых случаев заболевания коронавирусом

В Новосибирской области 155 новых случаев заболевания коронавирусом

28 Декабря 2020 г.
За минувшие сутки скончались восемь пациентов
Новости Новосибирска: Сводка новосибирского оперштаба подтвердила тренд на улучшение ситуации с COVID-19

Сводка новосибирского оперштаба подтвердила тренд на улучшение ситуации с COVID-19

25 Декабря 2020 г.
Число выздоровевших заметно превышает количество новых зараженных
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru