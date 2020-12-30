Умер председатель новосибирского племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков

В Новосибирской области на 83-м году жизни скончался Юрий Бугаков - председатель ЗАО «Племзавод Ирмень», которое считается одним из лучших сельскохозяйственных предприятий страны. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Андрей Травников.

«Все мы знали Юрия Федоровича как мудрого руководителя, жесткой и справедливой дисциплиной добивавшегося очень серьезных показателей. Под его руководством племзавод «Ирмень» стал одним из передовых агропредприятий не только в Новосибирской области – во всей Российской Федерации, а само село Верх-Ирмень по уровню жизни достигло образцовых результатов», - сказал он.

В 1972 году Юрий Бугаков стал председателем колхоза «Большевик», который впоследствии был реорганизован в ЗАО «Племзавод Ирмень». Таким образом, он руководил хозяйством 48 лет. В настоящее время предприятие, по данным его сайта, располагает 24 тыс. га сельхозугодий, стадом в 9 тыс. голов крупного рогатого скота. Среднегодовая урожайность зерновых за последние 10 лет - 45 ц/га.

Юрий Бугаков - полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Социалистического труда.

26 декабря в Новосибирске прошло прощание с бывшим председателем (1997-2008 годы) СО РАН Николаем Добрецовым. Он скончался в возрасте 84 лет.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области