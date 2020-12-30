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Новая волна аномального холода придет в Западную Сибирь

Главная Общество
Новосибирск
11:20 30 Декабря 2020
погода, мороз, температура
Автор: Sibnovosti.ru
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Синоптики ожидают мощную волну аномального холода в ближайшие пять дней в Западной Сибири. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его данным, эта волна затронет Тюменскую, Томскую, Омскую и Новосибирскую области, а также юг Красноярского края. Волной холода специалисты называют падение зимних температур ниже нормы на семь и более градусов на продолжительное время.

«Аномалии в течение ближайших пяти дней (два последних дня 2020 года и первые дни января) будут 8-12 градусов…», - процитировало информагентство Романа Вильфанда.

«29 и 31 декабря, по информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 41-46 градусов. В областном центре ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 8-12 градусов ниже климатической нормы», - предупредили в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, сильные морозы в начале этой недели уже вызвали ряд проблем. Так, в Томске ни линии вышли только треть мусоровозов – у машин замерзали гидравлические системы, отвечающие за погрузку и прессование мусора. В ряде регионов отметили рост числа пожаров.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Хакасия

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