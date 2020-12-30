30 декабря
Новосибирск
погода -13 °C
73.66
 
€ 90.21
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Бесконечное новогоднее удовольствие на радио ПИ FM

Главная Общество
Новосибирск
10:04 30 Декабря 2020
новый год, радиостанция, музыка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мы все устали от високосного 2020 года, и поэтому в эфире «Первого интернационального радио» уже с середины декабря идет обратный отсчет дней, оставшихся до наступления Нового года.

31 декабря «ПИ ФМ» вместе со своими слушателями начнет отсчитывать уже не дни, а часы, отделяющие нас от боя новогодних курантов.

В этот день, в большинстве регионов России объявленный нерабочим, легендарная ведущая информационных выпусков Лёля Бубнова подведет итоги уходящего года для «Радио ПИ ФМ», расскажет о самых популярных новогодних подарках и поделится лайфхаками, как не набрать лишний вес на затяжных каникулах и как безопасно встретить новогоднюю ночь вашим детям и домашним питомцам.

Весь день и всю новогоднюю ночь слушателей ПИ ФМ ждет и необычное музыкальное наполнение.

Каждый час с 8 утра и до 10 вечера 31 декабря в эфире радиостанции будет звучать «Караоке хит-парад»: самые узнаваемые композиции в профессиональной аранжировке без слов; песни, которым всегда хочется подПИвать! «Звенит январская вьюга» и «Рюмка водки», «Пачка сигарет» и «Зеленоглазое такси», «Батарейка» и «Крылатые качели» - атмосфера праздника гарантирована всем слушателям уже с утра!

Напелись? Переходим к фильмам! С 10-ти вечера и до полуночи на «Первом Интернациональном» – «Новогодний киноконцерт»: песни из наших любимых фильмов. Можно подпевать, можно – танцевать, можно – радостно резать салаты. Главное – ловить бесконечное новогоднее удовольствие!

Ну а сам 2021-й год на Пи ФМ начнет «Новогодняя дискотека»: лучшие танцевальные хиты в эксклюзивной танцевальной обработке будут звучать до 5-ти часов утра нон-стоп, чтобы войти в новый год активно!

А для тех слушателей, которые выдержат 5-часовой танцевальный марафон, с раннего утра и до девяти часов 1 января в эфир выйдет «Новогодняя Веранда»: специальная зимняя версия фирменной музыкальной рубрики ПИ ФМ с lounge-музыкой, чтобы первое утро нового года прошло без суеты.

Ловите настроение праздника вместе с Первым Интернациональным радио! Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия и любви в наступающем году!

ПИ FM  –  радиостанция, входящая в состав медиахолдинга «МКР-Медиа».  Впервые вышла в эфир 1 августа 2018 года.   В эфире радиостанции только русскоязычные музыкальные хиты в эксклюзивной танцевальной обработке, что является уникальным форматом вещания на российском радийном рынке. «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» можно услышать не только на эфирных радиочастотах России, но и в режиме реального времени на сайте pifm.ru, а также в мобильных приложениях для платформ Android и iOS, а также через непосредственное спутниковое вещание.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новая волна аномального холода придет в Западную Сибирь

Новая волна аномального холода придет в Западную Сибирь

30 Декабря 2020 г.
Ее действие продлится на первые дни нового года
Новости Новосибирска: На набережной в Новосибирске откроется ледовый городок

На набережной в Новосибирске откроется ледовый городок

29 Декабря 2020 г.
Он будет работать до марта
Новости Новосибирска: Ситуация с COVID-19 в Новосибирской области стабилизировалась к праздникам

Ситуация с COVID-19 в Новосибирской области стабилизировалась к праздникам

29 Декабря 2020 г.
Число выздоровевших за сутки пациентов превосходит число новых случаев заражения
Новости Новосибирска: Смертность в России выросла почти на 14% за 11 месяцев

Смертность в России выросла почти на 14% за 11 месяцев

29 Декабря 2020 г.
Более 80% прироста связано с ковидом и его последствиями
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 155 новых случаев заболевания коронавирусом

В Новосибирской области 155 новых случаев заболевания коронавирусом

28 Декабря 2020 г.
За минувшие сутки скончались восемь пациентов
Новости Новосибирска: Сводка новосибирского оперштаба подтвердила тренд на улучшение ситуации с COVID-19

Сводка новосибирского оперштаба подтвердила тренд на улучшение ситуации с COVID-19

25 Декабря 2020 г.
Число выздоровевших заметно превышает количество новых зараженных
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Зал прилета открылся в оренбургском аэропорту после реконструкции

Зал прилета открылся в оренбургском аэропорту после реконструкции

25 Декабря 2020 г.
Он расположен в здании на привокзальной площади
Новости Новосибирска: В Сибири выявили контрабанду леса на 1,5 млрд рублей

В Сибири выявили контрабанду леса на 1,5 млрд рублей

25 Декабря 2020 г.
Сибирское таможенное управление подвело итоги за 10 месяцев
Новости Новосибирска: Площадь Калинина в Новосибирске обновят перед установкой стелы

Площадь Калинина в Новосибирске обновят перед установкой стелы

25 Декабря 2020 г.
Благоустроительные работы пройдут в будущем году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru