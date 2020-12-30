Бесконечное новогоднее удовольствие на радио ПИ FM

Мы все устали от високосного 2020 года, и поэтому в эфире «Первого интернационального радио» уже с середины декабря идет обратный отсчет дней, оставшихся до наступления Нового года.

31 декабря «ПИ ФМ» вместе со своими слушателями начнет отсчитывать уже не дни, а часы, отделяющие нас от боя новогодних курантов.

В этот день, в большинстве регионов России объявленный нерабочим, легендарная ведущая информационных выпусков Лёля Бубнова подведет итоги уходящего года для «Радио ПИ ФМ», расскажет о самых популярных новогодних подарках и поделится лайфхаками, как не набрать лишний вес на затяжных каникулах и как безопасно встретить новогоднюю ночь вашим детям и домашним питомцам.

Весь день и всю новогоднюю ночь слушателей ПИ ФМ ждет и необычное музыкальное наполнение.

Каждый час с 8 утра и до 10 вечера 31 декабря в эфире радиостанции будет звучать «Караоке хит-парад»: самые узнаваемые композиции в профессиональной аранжировке без слов; песни, которым всегда хочется подПИвать! «Звенит январская вьюга» и «Рюмка водки», «Пачка сигарет» и «Зеленоглазое такси», «Батарейка» и «Крылатые качели» - атмосфера праздника гарантирована всем слушателям уже с утра!

Напелись? Переходим к фильмам! С 10-ти вечера и до полуночи на «Первом Интернациональном» – «Новогодний киноконцерт»: песни из наших любимых фильмов. Можно подпевать, можно – танцевать, можно – радостно резать салаты. Главное – ловить бесконечное новогоднее удовольствие!

Ну а сам 2021-й год на Пи ФМ начнет «Новогодняя дискотека»: лучшие танцевальные хиты в эксклюзивной танцевальной обработке будут звучать до 5-ти часов утра нон-стоп, чтобы войти в новый год активно!

А для тех слушателей, которые выдержат 5-часовой танцевальный марафон, с раннего утра и до девяти часов 1 января в эфир выйдет «Новогодняя Веранда»: специальная зимняя версия фирменной музыкальной рубрики ПИ ФМ с lounge-музыкой, чтобы первое утро нового года прошло без суеты.

Ловите настроение праздника вместе с Первым Интернациональным радио! Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, благополучия и любви в наступающем году!

ПИ FM – радиостанция, входящая в состав медиахолдинга «МКР-Медиа». Впервые вышла в эфир 1 августа 2018 года. В эфире радиостанции только русскоязычные музыкальные хиты в эксклюзивной танцевальной обработке, что является уникальным форматом вещания на российском радийном рынке. «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» можно услышать не только на эфирных радиочастотах России, но и в режиме реального времени на сайте pifm.ru, а также в мобильных приложениях для платформ Android и iOS, а также через непосредственное спутниковое вещание.