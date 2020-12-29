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На набережной в Новосибирске откроется ледовый городок

Главная Общество
Новосибирск
16:15 29 Декабря 2020
лед, новый год, билеты
Автор: Sibnovosti.ru
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Завтра на Михайловской набережной Оби в Новосибирске откроется ледовый городок. Темой аттракциона в этом году стали «Новогодние фантазии».

Аттракцион состоят из горок с 11-ю скатами. Высота самой большой горки составляет 8 м, длина ее ската - 70-80 м. В детской части городка созданы лабиринты и ледяные чаши.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, входные билеты будут стоить 300-350 руб. (для многодетных семей – 200-250 руб.). Бесплатно посетить аттракцион могут дети младше семи лет, воспитанники детдомов и коррекционных школ.

Ледовый городок будет работать до марта 2021 года.

Фото: pixabay.com

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