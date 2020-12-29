Ситуация с COVID-19 в Новосибирской области стабилизировалась к праздникам

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 156 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Их общее количество с начала эпидемии достигло 27 583.

Количество же выздоровевших после COVID-19 новосибирцев после отмеченного вчера снижения вернулось к показателю более 200 за день. Вчера было выписано 214 человек (всего - 23 533).

Смертность, между тем, остается высокой. За минувшие сутки скончались еще девять пациентов с коронавирусом. Это повторение самого высокого показателя за время эпидемии. Всего в регионе умерли 950 человек с COVID-19.

C 28 декабря постепенно на каникулы уходят школьники. Их отдых продлится до 17 января. Как сообщил вчера министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, 57 классов в 43 общеобразовательных организациях переведены на дистанционное обучение.

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