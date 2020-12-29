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Смертность в России выросла почти на 14% за 11 месяцев

Главная Общество
Новосибирск
12:42 29 Декабря 2020
вице-премьер, вирус, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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В России вырос уровень смертности. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 13,8%. Как передает «Общественное телевидение России», об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она привела данные Росстата за период с января по ноябрь 2020 года. Более 80% прироста общей смертности связано с ковидом и его последствиями. Среди них сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Но окончательные выводы можно будет сделать позже.

Вице-премьер напомнила, что сейчас в стране уже началась массовая вакцинация. В приоритете медики, работники социальных учреждений и учителя. Однако принято решение, что регионы самостоятельно могут расширять категории, которые получат вакцину в ближайшее время. Всего для вакцинации в декабре и январе в регионы поступит более миллиона доз.

Фото: pixabay.com

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