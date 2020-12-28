В Новосибирской области 155 новых случаев заболевания коронавирусом

Суточное число новых заболевших COVID-19 в Новосибирской области не растет. Об этом свидетельствуют последние данные регионального оперативного штаба.

В сводке штаба указывается, что за минувшие сутки зарегистрировано 155 случаев заболевания. Их общее количество достигло 27 427. За этот же день выздоровело 95 пациентов (всего - 23 319). До этого четыре дня подряд число выздоровевших превышало 200.

«Скончались еще восемь пациентов: двое мужчин в возрасте 67 лет, мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 73 года, 86 лет и женщины в возрасте 61 год и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 941 человек», - сообщили также в оперативном штабе.

В отделениях реанимации новосибирских медицинских учреждений в настоящее время находятся 152 человека.

«Думаю, что мы достаточно ровно, без вспышек заболеваемости, и по COVID, и по ОРВИ, пройдем предстоящие праздничные дни. Тем не менее, понимая, что жители Новосибирской области, жители крупных городов активно будут ездить в гости, нельзя исключать возможный завоз инфекции в отдаленные населенные пункты. Просьба за этим следить, мониторить ситуацию», - обратился сегодня губернатор Андрей Травников к участникам оперативного совещания.

Как писали Sibnovosti.ru, режим повышенной готовности в Новосибирской области действует до 31 марта 2021 года.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области