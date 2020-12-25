Варфоломей под прессом Эрдогана

Над Варфоломеем I, возглавляющим Вселенский патриархат (или Константинопольская православная церковь), сгущаются тучи. Турецкие медиа усиливают критику православного иерарха, считая, что тот действует в интересах зарубежных противников руководства республики и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом СМИ указывают на хорошие отношения, связывающие патриарха с политическими кругами США и даже спецслужбами.

Вселенский патриархат занимает особое место в православном мире. Это первая по чести автокефальная православная церковь. Она имеет разветвленную структуру и представлена на всех обитаемых континентах, кроме Африки. Центром Вселенского патриархата является кафедральный собор Георгия Победоносца в стамбульском районе Фанар, в связи с чем в литературе и прессе Фанаром часто называют и сам патриархат.

Варфоломей I возглавил Вселенский патриархат в 1991 году. Многим из тех россиян, кто не интересуется церковными делами, он стал известен в начале 2019 года. Тогда патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, то есть, самостоятельности для Православной церкви Украины. До этого несколько столетий православный мир Украины был частью Русской православной церкви, и решение Варфоломея вызвало шквал критики в разных странах.

Отношения Варфоломея с турецкими властями никогда не были легкими и простыми. Но с лета 2016 года они стали тяжелыми и сложными. Напомним, что тогда группа турецкий военных предприняла неудачную попытку переворота, который был подавлен верными Реджепу Эрдогану частями. Турецкие власти назвали одним из главных организаторов выступления проповедника Фетхуллаха Гюлена, который ранее уехал в США. Газета Akşam («Акшам») тогда даже утверждала, что православный патриарх руководил компанией по дезинформации, не уточняя, впрочем, что именно имеет в виду.

И другие турецкие СМИ периодически вспоминают о хороших отношениях между Гюленом и Варфоломеем. В мае 2020 года журнал Gerçek Hayat в своей публикации утверждал, что эти два религиозных деятеля тесно связаны. Во Вселенском патриархате все обвинения тогда опровергли.

Новое обострение отношений произошло после того, как в ноябре этого года госсекретарь США Майкл Помпео совершил визит в Турцию. С министром иностранных дел республики Мевлютом Чавушоглу он так и не встретился, зато в Стамбуле обсудил религиозные вопросы с Константинопольским патриархом Варфоломеем. В Турции это вызвало, мягко говоря, недовольство.

Крайне резко отреагировала на происшедшее газета Aydinlik («Айдынлык»), стоящая на левых позициях. Среди формулировок, которые позволили себе ее авторы, - «агент США» (это о Варфоломее), «Фанар сегодня гораздо больше на стороне Соединенных Штатов, чем на стороне Турции» (это о руководстве Вселенского патриархата в целом). С точки зрения издания, Варфоломей действует против интересов Турции и в религиозной сфере, и в политической. В частности, в цикле статей Aydinlik шла речь о не афишируемых деталях переговоров патриархата в Вашингтоне и антитурецкой деятельности Фанара через созданную в США организацию «Орден святого апостола Андрея» («архонты Вселенского патриарха»). Кроме того, была опубликована конфиденциальная переписка одного из лидеров американской архиепископии Константинопольского патриархата Алекса Карлуцоса с кураторами в структурах американской власти. В содержании этой переписки в Aydinlik увидели доказательства контактов патриархата с Гюленом и участия в попытке переворота.

Знакомые с этими публикациями члены «Союза молодежи Турции» провели акцию у резиденции Варфоломея во время его переговоров с Помпео. Они скандировали лозунги и держали плакаты «США – убийцы миллионов мусульман», «Империализм будет уничтожен», «Здесь не Византия, а Турецкая Республика».

После визита Помпео в Турции заметно оживилась дискуссия и о правовом статусе Константинопольского патриархата. Местные эксперты считают, что патриарх нарушает решения Лозаннской конференции 1923 года (завершила процесс крушения Османской империи и становления Турецкой Республики). Они запрещают Константинопольскому патриарху вмешиваться в политические вопросы и использовать сам титул «Вселенского патриарха». В связи с этим прозвучали даже предложения депортировать Варфоломея I и изменить статус Константинопольской православной церкви на Турецкую православную церковь, а Константинопольский патриархат переименовать в Стамбульский.

После протестов в Стамбуле акции против Константинопольского патриарха под лозунгами «Варфоломей – Иуда» и «Варфоломей – слуга Помпео» прошли также в Киеве. В ходе одной из них 11 декабря принесли и сожгли чучело Варфоломея сторонники Филарета – предстоятеля неканонической Украинской православной церкви. Любопытно, что ранее именно Варфоломей снял с Филарета анафему Русской православной церкви, наложенную за раскольническую деятельность. Причем, сделал это по совету Элпидофора – американского епископа Константинопольской православной церкви. Можно предположить, что назначенный на август 2021 года визит Варфоломея на Украину (к 30-летию государства) будет нелегким.

Все эти факты говорят, как минимум, об одном –авторитет патриарха стремительно падает не только в Турции, но и на Украине. К этому стоит добавить, что еще в октябре 2018 Священный синод РПЦ принял решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в связи с его намерением предоставить автокефалию православной церкви на Украине. Возможно, именно то обстоятельство, что Вселенский патриархат лишился российского покровительства, которое обеспечивало безопасность Фанара на протяжении веков, сделало возможным преобразование собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть летом этого года.

После прихода к власти в США нового президента Джо Байдена американо-турецкие отношения вряд ли улучшатся. Об этом можно судить по заявлениям Байдена в отношении Турции, сделанным ранее. В ряде публикаций зарубежных СМИ речь даже заходит о том, что Эрдогану угрожает новая попытка переворота.

Это означает, что давление турецких властей и медиа на Вселенского патриарха продолжится. Вопрос в том, к чему оно приведет. Статус патриархата и место его пребывания, освященные столетиями, вряд ли изменятся. Но личная карьера, авторитет и влияние Варфоломея явно находятся под угрозой.

Фото: сайт Вселенского патриархата