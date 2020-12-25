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Сводка новосибирского оперштаба подтвердила тренд на улучшение ситуации с COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
14:56 25 Декабря 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число выздоровевших после COVID-19 новосибирцев в последние дни устойчиво превышает количество новых зараженных. Тренд подтвердила и сегодняшняя сводка регионального оперативного штаба.

По его данным, за минувшие сутки зарегистрировано еще 165 заболевших. Всего с начала эпидемии их количество достигло 26 955. Выздоровело же за последний день 217 человек (всего - 22 900).

Но число умирающих от коронавируса не сокращается. 24 декабря скончались еще девять пациентов в возрасте от 51 до 80 лет.

В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией при 173 выздоровевших. В Алтайском крае число новых заболевших превысило число победивших болезнь – их 217 и 205 соответственно.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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