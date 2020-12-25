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В Сибири выявили контрабанду леса на 1,5 млрд рублей

Главная Общество
Новосибирск
11:53 25 Декабря 2020
лес, таможня, экспорт
Автор: Sibnovosti.ru
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За 10 месяцев этого года таможни Сибири возбудили 128 уголовных дел, связанных с контрабандой древесины. Это более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Преступники используют подложные товаросопроводительные документы, которые свидетельствуют о незаконном происхождении вывозимой древесины», - заявил заместитель начальника Сибирского таможенного управления (СТУ) – начальник оперативной таможни Алексей Яковлев.

По данным СТУ, значительную часть незаконно вывезенного из Сибири леса преступники переправляли в КНР, Узбекистан и Казахстан. Стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов превысила 1,5 млрд руб., было изъято около 1 тыс. куб. м лесоматериалов.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале 2020 года в Иркутской области раскрыли группу контрабандистов, вывозивших лес в Китай. Тогда Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что члены преступной группы экспортировали лесоматериалы на сотни миллионов рублей. В Томской области выявили схему незаконного вывоза леса из региона, которая нанесла ущерб в размере около 700 млн руб.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления

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