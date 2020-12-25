28 декабря
Новосибирск
погода -36 °C
73.69
 
€ 89.87
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Площадь Калинина в Новосибирске обновят перед установкой стелы

Главная Общество
Новосибирск
10:26 25 Декабря 2020
площадь, благоустройство, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В 2021 году в Новосибирске будет благоустроена пл. Калинина. Работы пройдут перед установкой на площади стелы в честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».

О предстоящем благоустройстве рассказал мэр Анатолий Локоть. Он принял участие в заседании областного организационного комитета «Победа». По данным пресс-центра мэрии, в ходе благоустройства территорию очистят от стихийной торговли, отремонтируют фасады зданий, освободят ее центральную часть от рекламных конструкций, обустроят подходы к центру пл. Калинина.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году Новосибирск оказался одним из 20 «Городов трудовой доблести». Летом новосибирцы, принявшие участие в опросе, большинством голосов выбрали пл. Калинина для установки стелы в честь этого события.

«Сейчас проходит всероссийский конкурс по выбору дизайна стелы – однотипной для всех городов. В первых числах января будут подведены итоги конкурса», - сообщил также Анатолий Локоть.

Фото: «Одноклассники.ру»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Сводка новосибирского оперштаба подтвердила тренд на улучшение ситуации с COVID-19

Сводка новосибирского оперштаба подтвердила тренд на улучшение ситуации с COVID-19

25 Декабря 2020 г.
Число выздоровевших заметно превышает количество новых зараженных
Новости Новосибирска: В Сибири выявили контрабанду леса на 1,5 млрд рублей

В Сибири выявили контрабанду леса на 1,5 млрд рублей

25 Декабря 2020 г.
Сибирское таможенное управление подвело итоги за 10 месяцев
Новости Новосибирска: Мэрия расширяет зону новосибирских лесов

Мэрия расширяет зону новосибирских лесов

24 Декабря 2020 г.
В нее может попасть остров Медвежий на Оби
Новости Новосибирска: Упало число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области

Упало число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области

24 Декабря 2020 г.
За сутки скончались еще семь пациентов
Новости Новосибирска: Для коров в Якутии шьют меховые бюстгальтеры

Для коров в Якутии шьют меховые бюстгальтеры

24 Декабря 2020 г.
Температура воздуха в заполярных районах может опускаться до минус 60 градусов
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 31 декабря будет выходным днем

В Новосибирской области 31 декабря будет выходным днем

24 Декабря 2020 г.
Решение об этом принял губернатор Андрей Травников
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Зал прилета открылся в оренбургском аэропорту после реконструкции

Зал прилета открылся в оренбургском аэропорту после реконструкции

25 Декабря 2020 г.
Он расположен в здании на привокзальной площади
Новости Новосибирска: У ТЭЦ-5 в Новосибирске планируют проложить трассы для автомобилей и мотоциклов

У ТЭЦ-5 в Новосибирске планируют проложить трассы для автомобилей и мотоциклов

24 Декабря 2020 г.
Договор аренды участка со «Спортивным кольцом» расторгнут
Новости Новосибирска: Любителям запускать фейерверки в Орске выделили площадки

Любителям запускать фейерверки в Орске выделили площадки

23 Декабря 2020 г.
Открытие главной городской елки назначено на 26 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru