Площадь Калинина в Новосибирске обновят перед установкой стелы

В 2021 году в Новосибирске будет благоустроена пл. Калинина. Работы пройдут перед установкой на площади стелы в честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».

О предстоящем благоустройстве рассказал мэр Анатолий Локоть. Он принял участие в заседании областного организационного комитета «Победа». По данным пресс-центра мэрии, в ходе благоустройства территорию очистят от стихийной торговли, отремонтируют фасады зданий, освободят ее центральную часть от рекламных конструкций, обустроят подходы к центру пл. Калинина.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году Новосибирск оказался одним из 20 «Городов трудовой доблести». Летом новосибирцы, принявшие участие в опросе, большинством голосов выбрали пл. Калинина для установки стелы в честь этого события.

«Сейчас проходит всероссийский конкурс по выбору дизайна стелы – однотипной для всех городов. В первых числах января будут подведены итоги конкурса», - сообщил также Анатолий Локоть.

Фото: «Одноклассники.ру»