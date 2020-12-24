Мэрия расширяет зону новосибирских лесов

Мэрия Новосибирска подготовило предложение об увеличении площади Заельцовского бора. Согласно проектным материалам, она должна вырасти на 33,5 га.

Предложение подготовлено в рамках работы над новым вариантом лесохозяйственного регламента. Срок действия нынешнего варианта истечет в 2023 году.

«Планируется исключить участки, которые невозможно использовать как лесные, к ним относятся: части Заельцовского кладбища и Новосибирского зоопарка, акватория вокруг острова Саранок. Вместе с тем, в территорию городских лесов планируется отнести: береговую линию вдоль реки Обь в районе ул. Сухарной, массив у дачного товарищества «Удача», три участка напротив острова Медвежий, участки самовольной застройки в районе выезда в ПКиО «Заельцовский парк». В их число может попасть и остров Медвежий», - говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

По словам вице-мэра Анны Терешковой, в городской администрации хотят перевести все острова в зону лесов, запретив, тем самым, там хозяйственную деятельность.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале декабря мэр Анатолий Локоть отозвал из горсовета обновленный вариант генплана города. Это произошло после того, как депутаты областного законодательного собрания направили в городскую администрацию обращение с призывом отказаться от строительства в Заельцовском бору.

Фото: электронный справочник 2ГИС