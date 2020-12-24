Упало число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области

Число новых случаев заражения COVID-19 за сутки в Новосибирской области упало ниже отметки в 160. Это следует из сообщения регионального оперативного штаба.

В сегодняшней сводке указывается, что за последний день выявлено 158 новых случаев (с начала эпидемии - 26 790). Выписались же за сутки 229 пациентов (всего - 22 683).

«Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 67 лет,70 лет, 72 года и женщины в возрасте 59 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 909 человек», - говорится в сообщении оперативного штаба.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, на 23 декабря прививку от коронавируса поставили 1 280 жителей региона. Вакцинация проводится на базе 24 медицинских организаций.

«Там, где созданы условия для низкотемпературного хранения, – вакциной «Гам-Ковид-Вак». В Сузунском, Болотнинском и Тогучинском районах – вакциной «ЭпиВакКорона», - уточнили в ведомстве.

Фото: страница оперативного штаба Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»