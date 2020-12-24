Для коров в Якутии шьют меховые бюстгальтеры

В заполярных районах Республики Саха (Якутия) фермеры сейчас шьют для дойных коров меховые бюстгальтеры. Об этом сообщило «Общественное телевидение России» со ссылкой на агентство «РИА Новости».

О таком способе защиты животных рассказал ветеринар села Кустур. Оно расположено на 69-м градусе северной широты. По словам специалиста, лифчики на меху – лучший способ защитить дойных коров от мороза.

Животные вынуждены выходить из стойла на улицу на водопой. Прорубь в озере пробивают с помощью переносной печи. В заполярной Якутии температура воздуха может опускаться до минус 60 градусов.

Фото: «Общественное телевидение России»