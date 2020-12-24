В Новосибирской области 31 декабря будет выходным днем

Последний день 2020 года будет в Новосибирской области выходным. Решение об этом принял губернатор Андрей Травников.

«В шутку – могу поздравить, в первую очередь, мужчин – у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть», – сказал он сегодня.

Накануне в поддержку предложения сделать 31 декабря 2020 года выходным днем высказался президент РФ Владимир Путин.

«Тридцать первого (декабря), действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», - сказал он в ответ на предложение руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Сергея Неверова сделать последний день декабря выходным.

«Да, я считаю, что правильным было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние каникулы – немного короче. Пока такого решения на уровне страны не принято, я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо от формы собственности, – по возможности, сделать 31 декабря выходным для своих работников. Я и мои коллеги в этот день будем работать», – говорил Андрей Травников на пресс-конференции 11 декабря.

Фото: «Яндекс.Дзен»