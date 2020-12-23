В Хабаровске стартует работа над развитием социальной инфраструктуры

В Хабаровском крае намерены усилить развитие социальной инфраструктуры, в частности, до 2024 года в столице региона планируется построить новые школы, детские сады и лагеря. Об этом рассказали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников в ходе встречи, которая состоялась в формате видеоконференцсвязи.

Участники подписали соответствующее соглашение в сфере образования. В мероприятии приняли участие вице-мэр города Хабаровска Игорь Михайловский, заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина, заместитель мэра города, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук, начальник управления инвестиционного развития Руслан Горлов, управляющий директор Академии «Просвещение» Татьяна Суханова, коммерческий директор ГК «Просвещение» Татьяна Толмачева, директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова, директор АНО «Время героев» Сергей Гуров.

«Мы успешно реализуем программы в рамках национальных проектов. Сейчас одной из важнейших задач для нас является перевод школ на первую смену. Для этого необходимо построить девять школ до 2024 года. Уверен, мы сможем решить эту задачу совместно с Группой компаний «Просвещение» в рамках государственно-частного партнерства. Также, надеюсь, одним из проектов ближайшего будущего станет строительство детского лагеря за городом на берегу Амура», – рассказал мэр города Сергей Кравчук в ходе встречи с представителями ГК «Просвещение».

«Группу компаний «Просвещение» связывает с Хабаровском и Хабаровским краем тесное взаимодействие по развитию учебно-методической базы и ее доступности. Мы готовы расширять сотрудничество и выступить многосторонним партнером системы образования города и края. Мы говорим о повышении качества образования и квалификации педагогов, проектировании и строительстве новых школ, реновации инфраструктуры детского отдыха и других направлениях», – рассказал президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

«Образовательный комплекс «Школа 800», который строится сейчас в Нижнем Новгороде в рамках государственно-частного партнерства с «Просвещением» и является крупнейшим в регионе, поразил нас своей практикой. Мы готовы установить долгосрочное сотрудничество с Группой компаний, которое позволит нам совместно развивать социальную и образовательную сферу в регионе», – подчеркнул начальник управления инвестиционного развития Руслан Горлов.

По словам президента ГК «Просвещение» Михаила Кожевникова, чтобы решить необходимые задачи в системе образования региона, новые школы должны работать в формате полного дня – когда школьники учатся в рамках одной смены в первой половине дня, а во второй могут заниматься в рамках дополнительного образования (например, посещать кружки и мастер-классы) ученики школ, а также дети из ближайших районов города.

Участники встречи сообщили, что план взаимодействия и ближайшие шаги по созданию и развитию инфраструктуры в рамках концессионного соглашения будут разработаны в январе-феврале 2021 года.