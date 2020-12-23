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Любителям запускать фейерверки в Орске выделили площадки

Главная Общество
Новосибирск
15:57 23 Декабря 2020
город, фейерверк, площадка
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе Орске Оренбургской области для любителей новогодних фейерверков отвели специальные площадки. Это сделано для того, чтобы избежать несчастных случаев с пиротехникой.

Места указаны в сообщении официального портала мэрии Орска. Запустить салют можно будет в районе ДК «Железнодорожников», у стадиона «Юбилейный», в парке «Северный» и на пл. Гагарина.

Ранее городские власти сообщили о том, что открытие главной елки Орска на Комсомольской площади на этот раз пройдет в режиме онлайн. Оно состоится вечером 26 декабря и завершится праздничным фейерверком.

Фото: страница мэрии Орска в соцсети «ВКонтакте»

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