Любителям запускать фейерверки в Орске выделили площадки

В городе Орске Оренбургской области для любителей новогодних фейерверков отвели специальные площадки. Это сделано для того, чтобы избежать несчастных случаев с пиротехникой.

Места указаны в сообщении официального портала мэрии Орска. Запустить салют можно будет в районе ДК «Железнодорожников», у стадиона «Юбилейный», в парке «Северный» и на пл. Гагарина.

Ранее городские власти сообщили о том, что открытие главной елки Орска на Комсомольской площади на этот раз пройдет в режиме онлайн. Оно состоится вечером 26 декабря и завершится праздничным фейерверком.

Фото: страница мэрии Орска в соцсети «ВКонтакте»