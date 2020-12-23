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Число погибших от коронавируса новосибирцев достигло 902

Главная Общество
Новосибирск
13:34 23 Декабря 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области число жертв коронавирусной инфекции превысило 900. Новые данные приведены в сводке регионального оперативного штаба.

Согласно сообщению штаба, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов. Возраст пяти из них не превышал 65 лет. Всего с начала эпидемии от коронавируса умерли 902 человека.

В сводке также указывается, что за последний день число новых случаев заражения COVID-19 составило 161 (всего - 26 632). Выписано же после болезни было гораздо больше новосибирцев – 233 (всего – 22 454).

«В отделениях реанимации находятся 167 человек. На ИВЛ – 40 пациентов», - добавили в оперативном штабе.

Как писали Sibnovosti.ru, власти региона предупредили, что в случае массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований в торговых центрах, там будут введены новые ограничительные меры.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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