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Обновлены данные о распространении COVID-19 в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
13:59 22 Декабря 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 166 новых случаев COVID-19. Данные привел региональный оперативный штаб.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом новосибирцев с начала эпидемии достигло 26 471. Выписан после выздоровления уже 22 221 пациент. В том числе, 216 за последний день.

«Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 67 лет, 78 лет, 83 года, 91 год, и женщины в возрасте 51 год, 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 895 человек», - сообщили в оперативном штабе.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, в 2021 году в Новосибирске начнется строительство новой инфекционной больницы на 234 койки. Стоимость строительства четырехэтажного здания оценивается в 4,5 млрд руб.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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