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В новосибирских торговых центрах могут вновь ввести ограничения

Главная Общество
Новосибирск
15:43 21 Декабря 2020
штаб, пациенты, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирской области не исключают, что в торговых центрах региона будут возвращены ограничительные меры. Проверки показали массовое нарушение социальной дистанции и масочного режима.

«Мы ожидали, что будет традиционный предновогодний торговый ажиотаж. Но, судя по сообщениям в СМИ, не все торговые центры оказались готовыми к повышенному наплыву посетителей, покупателей и не организовали условия для соблюдения мер санитарной безопасности», - заявил губернатор Андрей Травников сегодня на оперативном совещании.

За минувшие сутки в Новосибирской области было зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество достигло 26 305. Выписали после выздоровления за последний день 98 человек (всего - 22 005).

По данным областного оперативного штаба, за сутки скончались еще семь пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 888 человек.

Фото: pixabay.com

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