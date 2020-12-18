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Более 200 пациентов выписали за сутки после COVID-19 в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
14:46 18 Декабря 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число выздоровевших после COVID-19 новосибирских пациентов вновь значительно превысило число новых случаев заражения. Но последний показатель все равно остается довольно высоким.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии - 25 805. Выписались же за последний день 203 пациента (всего - 21 570). В штабе также сообщили о смерти еще шести человек. Всего в регионе от коронавируса умерли 866 новосибирцев.

Напомним, что школам Новосибирской области рекомендовано продлить каникулы до 17 января. При этом министерство образования региона порекомендовало при принятии решения о продолжительности каникул при необходимости провести корректировку образовательных программ. Соответствующее письмо сегодня должно быть направлено главам муниципалитетов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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