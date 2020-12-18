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В самом центре Новосибирска открывается каток

Главная Общество
Новосибирск
12:08 18 Декабря 2020
каток, елка, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Каток в самом центре Новосибирска откроется сегодня. Он начнет работу в 13:00.

Каток расположен в Театральном сквере – у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Перед открытием качество льда проверяют фигуристы Центра зимних видов спорта.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, каток будет работать по понедельникам с 15:00 до 22:00, а в остальные дни - с 11:00 до 22:00. Стоимость проката коньков для детей до 14 лет и пенсионеров составляет 80 руб. в час, для взрослых – 150 руб. в час. Со своими коньками вход на каток свободный.

Театральный сквер станет центральной площадкой фестиваля елок. По традиции последних лет там будет установлена главная елка города. Кроме того, на площадке появятся уникальные елки, отличные по размеру, дизайну, формату и освещению.

Как сообщали Sibnovosti.ru, 25 ноября открылся самый крупный открытый каток Новосибирска – на стадионе «Спартак».

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook

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