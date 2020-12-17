Синоптики обещают Сибири январские морозы

В январе сильные морозы ожидаются на юге Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

В Якутии, где находится так называемый «полюс холода», температура воздуха уже опускается до минус 50 градусов. Об аномалиях этой зимы рассказали сегодня в Гидрометцентре.

Во время сильных холодов в Сибири снега ожидается меньше нормы. Это плохая новость для сельхозпроизводителей. Зато сильные снегопады ожидаются в январе в Центральной России. Там январь будет на один градус теплее обычного, но не исключены и морозы до минус 25 градусов. Правда, уточнили в Гидрометцентре, этот прогноз предварительный.

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