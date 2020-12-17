TV BRICS запускает собственный блок на канале COM BRASIL

Международная сеть TV BRICS расширяет телевещание в странах «пятерки». 20 декабря стартует вещание специального блока TV BRICS на бразильском канале COM BRASI. Специальная программа TV BRICS будет выходить в бразильском спутниковом и кабельном эфире каждое воскресенье в 17:45.

Оригинальный контент будет транслироваться на португальском языке с субтитрами. Программы и документальные фильмы, созданные партнерскими редакциями международной сети TV BRICS в пяти странах, будут выходить в эфир каждое воскресенье в 17:45 (GMT –3). 20 декабря телезрители COM BRASIL увидят предновогодний выпуск цикла «Обратный отсчет» о советской новогодней игрушке. В дальнейшем TV BRICS планирует транслировать в эфире COM BRASIL эксклюзивный контент собственного производства, а также адаптированный на португальский язык контент партнеров сети в России, Индии, Китае, ЮАР и Бразилии. Таким образом, медиапартнеры сети TV BRICS в странах «пятерки» получат возможность поделиться своим телевизионным контентом с бразильской аудиторией.

С августа 2020 года TV BRICS транслирует собственный и партнерский контент на канале TV CULTURA штата Пара в Бразилии, имеющем охват 8 миллионов телезрителей. В рамках партнерских отношений TV BRICS осуществляет вещание собственного блока на английском языке на канале группы Moja Media в ЮАР, который транслируется в 30 странах Африканского континента. В российском эфире эксклюзивный блок TV BRICS с 2017 года выходит на канале «Продвижение», имеющем вещание более чем в 190 городах России. С 2020 года 24-часовой канал TV BRICS доступен в сети Ростелеком (кнопка 249), а также в «Акадо» (кнопка 114).