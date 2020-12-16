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Туристы передумали ехать в Санкт-Петербург на Новый год

Главная Общество
Новосибирск
13:21 16 Декабря 2020
туристы, санкт-петербург, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Почти 95% туристов отказались от забронированных экскурсионных туров в Санкт-Петербург на Новый год. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

Российский союз туриндустрии оценил общую стоимость несостоявшихся поездок в 200 млн руб. В город, где во время праздников будут закрыты все кафе, рестораны, музеи и театры, отправятся лишь те, кто не хочет терять деньги на возврате авиабилетов.

По сравнению с прошлым годом, падение спроса на поездки в северную столицу составляет около 80%. В Союзе туриндустрии говорят, что последствия противоковидных ограничений могут стать фатальными для отрасли.

Фото: «Общественное телевидение России»

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