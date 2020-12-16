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Вакцинация «ЭпиВакКороной» началась в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
13:11 16 Декабря 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области началась вакцинация от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона». Она разработана ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в новосибирском наукограде Кольцово.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, регион получил 1 тыс. доз «ЭпиВакКороны» производства центра «Вектор», которых хватит для иммунизации 500 человек. Вакцину направили в районы, где нет условий для низкотемпературного хранения вакцины «Спутник V»: Болотнинский, Сузунский и Тогучинский. «Спутник V», две партии которого уже доставили в регион, должен храниться и транспортироваться при температуре не выше минус 18 градусов.

Первыми вакцинацию проходят медицинские и социальные работники. На 15 декабря первый этап иммунизации прошли 789 человек, в том числе 19 – «ЭпиВакКороной».

По данным областного регионального штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 163 новых случая заражения COVID-19 (всего с начала эпидемии - 25 467). Выздоровело же за последний день 215 человек. Число умерших от коронавируса пациентов выросло на семь и достигло 853.

Фото: страница оперативного штаба Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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