Вакцинация «ЭпиВакКороной» началась в Новосибирской области

В Новосибирской области началась вакцинация от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона». Она разработана ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в новосибирском наукограде Кольцово.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, регион получил 1 тыс. доз «ЭпиВакКороны» производства центра «Вектор», которых хватит для иммунизации 500 человек. Вакцину направили в районы, где нет условий для низкотемпературного хранения вакцины «Спутник V»: Болотнинский, Сузунский и Тогучинский. «Спутник V», две партии которого уже доставили в регион, должен храниться и транспортироваться при температуре не выше минус 18 градусов.

Первыми вакцинацию проходят медицинские и социальные работники. На 15 декабря первый этап иммунизации прошли 789 человек, в том числе 19 – «ЭпиВакКороной».

По данным областного регионального штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 163 новых случая заражения COVID-19 (всего с начала эпидемии - 25 467). Выздоровело же за последний день 215 человек. Число умерших от коронавируса пациентов выросло на семь и достигло 853.

Фото: страница оперативного штаба Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»