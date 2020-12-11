В Новосибирской области значительно выросло число выздоровевших после COVID-19

За сутки в Новосибирской области после COVID-19 выздоровело 216 пациентов. Это намного больше, чем число новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Согласно сообщению регионального оперативного штаба, число выздоровевших пациентов достигло 20 297. Число новых случаев заражения за последний день составило 172, всего с начала эпидемии - 24 629.

Скончались еще семь пациентов. Общее количество летальных случаев достигло 820. Число больных, находящихся в отделениях реанимации, сократилось до 151.

В Новосибирской области за прошедшую неделю выявлено на 6% меньше нарушений санитарно-эпидемиологических мер по коронавирусу. По мнению вице-губернатора Сергея Семки, этого удалось достичь благодаря повышению эффективности контрольных мероприятий.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»