В Новосибирской области за день выздоровели после COVID-19 190 пациентов

Число выздоровевших за сутки после COVID-19 новосибирцев заметно превысило число новых случаев заражения. Это следует из сообщения регионального оперативного штаба.

В его сводке говорится, что за последний день выздоровело 190 человек, а заболело – 170. С начала эпидемии эти показатели достигли, соответственно, 20 081 и 24 457.

Статистика же летальных исходов болезни пока не настраивает на оптимизм. За минувшие сутки скончались еще семь пациентов в возрасте от 52 до 72 лет. Всего от коронавируса умерли 813 новосибирцев.

«В отделениях реанимации находятся 194 человека. На ИВЛ – 37 пациентов», - отметили также в оперативном штабе.

Вчера в Новосибирской области началась массовая иммунизация. За день прививку против коронавируса поставили 160 человек.

Как писали Sibnovosti.ru, с 11 декабря ученики всех классов Новосибирской области продолжат учебу в очном режиме. Ранее к очной учебе вернулись девятые классы. Новогодние каникулы будут продлены до 17 января. Ожидается, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области