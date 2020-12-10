Театральному скверу в Новосибирске вернут первоначальный вид

Обновление зеленых насаждений Театрального сквера займет несколько лет. Разработка проекта капремонта этой территории в центре Новосибирска начнется в следующем году.

Перспективы зеленых насаждений сквера определили специалисты управления по благоустройству общественных пространств мэрии и Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Они провели дендрологическое обследование. Задача обновления - избавиться от конкуренции между растениями и вернуть утраченный первоначальный облик сквера.

«Липы здесь нужно купировать, чтобы они выглядели пропорционально. Яблони, которые высаживались как живая изгородь, останутся, но их нужно обрезать на 2,5-3 м … Также здесь есть несколько групп елей, которые были высажены в качестве акцентов. Сверху они выглядят хорошо, но снизу на них давят те же яблони, боярышник и клены – между ними возникает конкуренция, которую мы должны прекратить», – привел пресс-центр мэрии комментарий специалиста группы ландшафтной архитектуры и фитодизайна Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Юрия Овчинникова.

Театральный сквер был создан в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века.

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, Театральный сквер станет частью концепции Центрального дисперсного парка, в который войдут также Центральный парк, Первомайский сквер и и сквер за Новосибирским театром оперы и балета.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook