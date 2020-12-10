Миграционная убыль населения Сибири достигла 14,5 тыс. человек

Миграционная убыль населения Сибирского федерального округа (СФО) за девять месяцев 2020 года составила 14,5 тыс. человек. Это примерно в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Новосибирскстата, превышение числа уехавших над числом прибывших зафиксировано в пяти регионах СФО из 10. В их числе Омская, Томская, Кемеровская и Иркутская области, а также Алтайский край. Самый высокий показатель миграционной убыли населения – в Омской области (минус 6,98 тыс. человек).

В пяти других регионах наблюдался рост числа населения за счет миграции. Это республики Алтай, Тува и Хакасия, Красноярский край и Новосибирская область. Самый большой прирост населения из-за миграции – в Новосибирской области, где он составил 738 человек. Но это почти в 10 раз меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года.

Рождаемость в СФО по итогам трех кварталов также снизилась. В целом по округу – на 5,7%. В Омской области падение составило 8,6%, в Алтайском крае – 7,5%. Прирост рождаемости (на 4%) зарегистрировано только в Республике Тува.

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