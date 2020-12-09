Число погибших от коронавируса новосибирцев превысило 800

Число новых случаев заражения COVID-19 за сутки в Новосибирской области впервые за долгое время опустилось ниже отметки в 170. Об этом свидетельствует сегодняшняя сводка регионального оперативного штаба.

По его данным, за последний день количество новых заболевших составило 168 (всего с начала эпидемии - 24 287). Выздоровели же за минувшие сутки 192 человека (всего - 19 891).

Число умерших пациентов превысило 800 и достигло 806. За день скончались восемь человек. Сегодня администрация Усть-Таркского района области сообщила о смерти ее руководителя Александра Турлакова. Он возглавлял район около 30 лет. По данным ряда СМИ, причиной смерти стал коронавирус.

Как писали Sibnovosti.ru, решением оперативного штаба с 11 декабря восстанавливается очное обучение для всех классов школ.

Мэрия Новосибирска стала инициатором пилотного проекта, призванного помочь врачам муниципальных учреждений в ведении больных коронавирусом. В городе начал работать новый консультационный центр.

«Смысл проекта заключается в следующем: на больного с диагнозом COVID-19 заводится карточка, ее вносят в базу государственной информационной медицинской системы. Через каждые два дня человеку звонят врачи из наших муниципальных учреждений, спрашивают о самочувствии, дают консультации на протяжении всего периода больничного», - рассказал глава города Анатолий Локоть.

Пока эта услуга распространяется на пациентов двух поликлиник, но ее предполагается расширить.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области