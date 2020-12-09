Президент подписал закон о правилах удаленной работы

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает «Общественное телевидение России».

Законопроект предусматривает переработку норм дистанционной работы, возможность совмещения работы в офисе и удаленно. Теперь права и обязанности работников вне офиса закреплены юридически. В документ вносится само понятие «удаленной работы». Ее разновидностей будет три: на постоянной основе, комбинированная занятость, когда работник частично находится в офисе. И третий вид – временная – не может быть больше полугода.

Согласно новому закону, работодатель может перевести сотрудников на дистанционный режим работы в случае чрезвычайного положения без их согласия. При этом он обязан обеспечить работников необходимым оборудованием или возместить затраты на его приобретение. Если работник в течение двух рабочих дней не выходит на связь без уважительной причины, работодатель сможет его уволить.

Однако другие обязанности руководителя по обеспечению охраны труда на «удаленный» период распространяться не будут. А в случае болезни «удаленные» сотрудники могут отправить начальникам «номер электронного листка нетрудоспособности».

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