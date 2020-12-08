8 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Понедельник начинается в пятницу: новосибирские ученики вернутся в школы 11 декабря

Главная Общество
Новосибирск
18:04 8 Декабря 2020
школы, обучение, каникулы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Все ученики в Новосибирской области пойдут в школу с 11 декабря и будут заниматься в очной форме. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

По данным сайта правительства Новосибирской области, с инициативой полностью возобновить очное обучение выступила на заседании штаба директор новосибирской гимназии №6 «Горностай» Ирина Путинцева. Она заверила, что данное предложение было обсуждено с директорами школ и родительской общественностью.

По данным властей, на 8 декабря в Новосибирской области на больничном находятся около 6,5% педагогических работников. К началу второй четверти этот показатель достигал примерно 10%. В настоящее время в очном режиме обучаются школьники первых-пятых, девятых (с 7 декабря) и 11-х классов.

На заседании оперативного штаба также было принято решение продлить школьные каникулы после первого полугодия до 17 января.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области количество случаев заболевания COVID-19 превысило 24 тыс.

В Новосибирской области количество случаев заболевания COVID-19 превысило 24 тыс.

8 Декабря 2020 г.
Сегодня новосибирские медики начали вакцинироваться «Спутник V»
Новости Новосибирска: Минфин РФ упрощает получение вычета по НДФЛ

Минфин РФ упрощает получение вычета по НДФЛ

8 Декабря 2020 г.
В министерстве подготовили новый порядок получения вычета
Новости Новосибирска: В Новосибирске пройдет фестиваль елок

В Новосибирске пройдет фестиваль елок

7 Декабря 2020 г.
Главную площадку откроют в Театральном сквере
Новости Новосибирска: Новосибирское правительство готовится к ухудшению эпидемиологической ситуации

Новосибирское правительство готовится к ухудшению эпидемиологической ситуации

7 Декабря 2020 г.
Новый рост числа заболевших ждут после встречи Нового года
Новости Новосибирска: Утвержден порядок уведомления россиян о пособиях и льготах

Утвержден порядок уведомления россиян о пособиях и льготах

7 Декабря 2020 г.
Информация о них автоматически появится в личном кабинете на портале госуслуг
Новости Новосибирска: Мэрия Оренбурга оштрафована на 20 тыс. рублей

Мэрия Оренбурга оштрафована на 20 тыс. рублей

4 Декабря 2020 г.
Прокуратура выявила нарушение прав инвалидов при организации общественных пространств
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Оренбургская «Надежда» сдалась испанкам

Оренбургская «Надежда» сдалась испанкам

3 Декабря 2020 г.
У команды не получился второй матч в баскетбольной Евролиге
Новости Новосибирска: Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

4 Декабря 2020 г.
Город получит на инфраструктуру почти 5 млрд рублей за четыре года
Новости Новосибирска: Новосибирский минздрав приобрел еще 300 кислородных концентраторов

Новосибирский минздрав приобрел еще 300 кислородных концентраторов

4 Декабря 2020 г.
Число случаев заболевания COVID-19 в регионе выросло на 176
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru