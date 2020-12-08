Понедельник начинается в пятницу: новосибирские ученики вернутся в школы 11 декабря

Все ученики в Новосибирской области пойдут в школу с 11 декабря и будут заниматься в очной форме. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

По данным сайта правительства Новосибирской области, с инициативой полностью возобновить очное обучение выступила на заседании штаба директор новосибирской гимназии №6 «Горностай» Ирина Путинцева. Она заверила, что данное предложение было обсуждено с директорами школ и родительской общественностью.

По данным властей, на 8 декабря в Новосибирской области на больничном находятся около 6,5% педагогических работников. К началу второй четверти этот показатель достигал примерно 10%. В настоящее время в очном режиме обучаются школьники первых-пятых, девятых (с 7 декабря) и 11-х классов.

На заседании оперативного штаба также было принято решение продлить школьные каникулы после первого полугодия до 17 января.

Фото: сайт правительства Новосибирской области