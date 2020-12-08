В Новосибирской области количество случаев заболевания COVID-19 превысило 24 тыс.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области перешагнуло отметку в 24 тыс. Это произошло по итогам вчерашнего дня.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 174 новых случаев заболевания. Их общее количество с начала эпидемии достигло 24 119. Выздоровели же за последний день сразу 197 новосибирцев (всего - 19 699).

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 66 лет, 68 лет, 75 лет и женщины в возрасте 70 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 798 человек», - подсчитали в оперативном штабе.

По данным министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, сегодня медработники региона начинают получать вакцину «Спутник V». 1 тыс. доз область получила на прошлой неделе. Кроме того, уже запущены клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на добровольцах 60 лет и старше.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»