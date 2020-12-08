8 декабря
Новосибирск
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Минфин РФ упрощает получение вычета по НДФЛ

Главная Общество
Новосибирск
13:22 8 Декабря 2020
минфин, проект, налоги
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В России с начала будущего года могут упростить процедуру получения вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Проект изменений в законодательство подготовило министерство финансов.

О новом регламенте сообщило со ссылкой на ведомство «Общественное телевидение России».

На данный момент для того, чтобы получить вычет, человек должен предоставить в налоговые органы декларации по НДФЛ, а также подтверждающие документы. Специалисты считают, что россияне могут ограничиться одним заявлением. Проверить право на выплаты сможет специальная автоматизированная система.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области количество случаев заболевания COVID-19 превысило 24 тыс.

В Новосибирской области количество случаев заболевания COVID-19 превысило 24 тыс.

8 Декабря 2020 г.
Сегодня новосибирские медики начали вакцинироваться «Спутник V»
Новости Новосибирска: В Новосибирске пройдет фестиваль елок

В Новосибирске пройдет фестиваль елок

7 Декабря 2020 г.
Главную площадку откроют в Театральном сквере
Новости Новосибирска: Новосибирское правительство готовится к ухудшению эпидемиологической ситуации

Новосибирское правительство готовится к ухудшению эпидемиологической ситуации

7 Декабря 2020 г.
Новый рост числа заболевших ждут после встречи Нового года
Новости Новосибирска: Утвержден порядок уведомления россиян о пособиях и льготах

Утвержден порядок уведомления россиян о пособиях и льготах

7 Декабря 2020 г.
Информация о них автоматически появится в личном кабинете на портале госуслуг
Новости Новосибирска: Мэрия Оренбурга оштрафована на 20 тыс. рублей

Мэрия Оренбурга оштрафована на 20 тыс. рублей

4 Декабря 2020 г.
Прокуратура выявила нарушение прав инвалидов при организации общественных пространств
Новости Новосибирска: Новосибирский минздрав приобрел еще 300 кислородных концентраторов

Новосибирский минздрав приобрел еще 300 кислородных концентраторов

4 Декабря 2020 г.
Число случаев заболевания COVID-19 в регионе выросло на 176
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новый генплан Новосибирска вернут на слушания

Новый генплан Новосибирска вернут на слушания

3 Декабря 2020 г.
Мэр Анатолий Локоть отозвал документ из горсовета
Новости Новосибирска: Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

Средства федеральной программы перебросят на окраины Новосибирска

4 Декабря 2020 г.
Город получит на инфраструктуру почти 5 млрд рублей за четыре года
Новости Новосибирска: Новосибирских девятиклассников возвращают в школы

Новосибирских девятиклассников возвращают в школы

3 Декабря 2020 г.
Очное обучение для них возобновится 7 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru