Минфин РФ упрощает получение вычета по НДФЛ

В России с начала будущего года могут упростить процедуру получения вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Проект изменений в законодательство подготовило министерство финансов.

О новом регламенте сообщило со ссылкой на ведомство «Общественное телевидение России».

На данный момент для того, чтобы получить вычет, человек должен предоставить в налоговые органы декларации по НДФЛ, а также подтверждающие документы. Специалисты считают, что россияне могут ограничиться одним заявлением. Проверить право на выплаты сможет специальная автоматизированная система.

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