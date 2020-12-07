В Новосибирске пройдет фестиваль елок

Главным событием новогодних праздников в Новосибирске будет фестиваль елок. Его центральной площадкой станет Театральный сквер у Новосибирского академического театра оперы и балета.

По традиции последних лет там будет установлена главная елка города. Кроме того, на площадке появятся уникальные елки, отличные по размеру, дизайну, формату и освещению.

«В ближайшее время департамент культуры, спорта и молодежной политики совместно с департаментом информационной политики мэрии города Новосибирска на базе приложения «ЭтоНово» представит полную информацию о том, как проходит фестиваль елок в Новосибирске», - говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

На всех новогодних объектах на сити-форматах разместят специальные QR-коды, отсканировав которые можно будет перейти в приложение «ЭтоНово» и следить за фестивалем.

Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре власти Новосибирска выбрали концепцию проведения праздника встречи Нового года. Массовые мероприятия решили не устраивать, чтобы не способствовать распространению коронавирусной инфекции.

Фото: pixabay.com