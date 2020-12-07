Новосибирское правительство готовится к ухудшению эпидемиологической ситуации

В правительстве Новосибирской области не исключают ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе после новогодних праздников. Об этом шла речь сегодня на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Травников.

«В новогодние каникулы мы все активно отдыхаем, ходим в гости, общаемся. А 11 января вернемся в организованные коллективы на работу. Следует ожидать роста количества инфицированных, как коронавирусом, так и, возможно, ОРВИ, гриппом», - процитировал главу региона сайт правительства Новосибирской области.

К 8 декабря региональное министерство здравоохранения, оперативный штаб и территориальное управление Роспотребнадзора должны подготовить предложения, направленные на смягчение возможного январского эпидемиологического удара.

За минувшие сутки в Новосибирской области было зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции. Их общее количество достигло 23 945. Выздоровели же за последний день 94 пациента (всего - 19 502).

По данным оперативного штаба, за сутки скончались от COVID-19 еще шесть пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 792 человека.

Фото: сайт правительства Новосибирской области