Утвержден порядок уведомления россиян о пособиях и льготах

Правительство утвердило порядок уведомления граждан о пособиях и льготах, которые им полагаются. Такая информация автоматически появится в личном кабинете на портале госуслуг, передает «Общественное телевидение России».

Для этого нужно будет в личном кабинете дать согласие на получение уведомлений. В сообщении будет указано, каким способом можно получить льготу, какие документы для этого нужны.

С 1 июля следующего года о персональных выплатах можно будет также узнать по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг. В настоящее время получить сведения о доступных льготах можно только при личном обращении в МФЦ.

Фото: сайт сети многофункциональных центров «Мои документы» в Новосибирской области