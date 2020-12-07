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Утвержден порядок уведомления россиян о пособиях и льготах

Главная Общество
Новосибирск
13:09 7 Декабря 2020
услуги, сообщение, граждане
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство утвердило порядок уведомления граждан о пособиях и льготах, которые им полагаются. Такая информация автоматически появится в личном кабинете на портале госуслуг, передает «Общественное телевидение России».

Для этого нужно будет в личном кабинете дать согласие на получение уведомлений. В сообщении будет указано, каким способом можно получить льготу, какие документы для этого нужны.

С 1 июля следующего года о персональных выплатах можно будет также узнать по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг. В настоящее время получить сведения о доступных льготах можно только при личном обращении в МФЦ.

Фото: сайт сети многофункциональных центров «Мои документы» в Новосибирской области

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