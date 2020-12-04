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Мэрия Оренбурга оштрафована на 20 тыс. рублей

Главная Общество
Новосибирск
18:12 4 Декабря 2020
прокуратура, инвалиды, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Суд признал мэрию Оренбурга нарушившей нормы законодательства о соцзащите инвалидов и привлек ее к административной ответственности. Городская администрация оштрафована на 20 тыс. руб.

Дело об административном правонарушении возбудила прокуратура Оренбурга по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг). Как пояснили в прокуратуре Оренбургской области, в ходе проверок было установлено, что, например, набережная реки Урал «фактически не приспособлена» к тому, чтобы воспользоваться ею могли инвалиды-колясочники и инвалиды по зрению.

Кроме этого, входные группы зданий оренбургской мэрии и ее отдела по работе с обращения граждан не оборудованы контрастными полосами и тактильно-контрастными указателями. Надлежащим образом, отметили также в надзорном ведомстве, не организовано безбарьерное передвижение людей на колясках.

В пресс-релизе областной прокуратуры подчеркивается, что объекты представители ведомства осмотрели «во взаимодействии с общественными организациями».

Фото: сайт прокуратуры Оренбургской области

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