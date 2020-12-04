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Новосибирский минздрав приобрел еще 300 кислородных концентраторов

Главная Общество
Новосибирск
17:32 4 Декабря 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число выздоровевших после COVID-19 новосибирских пациентов за минувшие сутки заметно превзошло число новых случаев заболевания. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За последний день заболело 176 человек. Выздоровело же 195 пациентов. Общее количество случаев заболевания с начала эпидемии составило 23 408. Количество выздоровевших - 19 102.

«Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 30 лет, 68 лет, 70 лет и женщины в возрасте 70 лет, 71 год, 71 год и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 771 человек», - сообщили также в оперативном штабе.

Министерство здравоохранения Новосибирской области получило 300 дополнительных кислородных концентраторов, предназначенных для инфекционных госпиталей. В ближайшее время их отправят в стационары, где лечатся пациенты с коронавирусом, – в 10 больниц Новосибирска и 28 районных больниц. Ранее было закуплено 473 кислородных концентратора.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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