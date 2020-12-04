С птицефабрики в Новосибирской области взыскивают 1,2 млрд рублей

В Новосибирской области прокуратура предъявила АО «Птицефабрика «Евсинская» претензии на 1,2 млрд руб. Разбирательство гражданского дела идет в Искитимском районном суде.

По данным суда, иск подал новосибирский межрайонный природоохранный прокурор в интересах Российской Федерации. В заявлении речь идет о возмещении вреда, причиненного почвам.

«В обоснование иска истец указывает следующее: проведенной проверкой было установлено, что в результате действий АО «Птицефабрика «Евсинская» по размещению свежего куриного помета на плодородном слое почвы земельного участка сельскохозяйственного назначения допущено загрязнение почв», - говорится в сообщении на сайте райсуда.

«Евсинская» - одна из крупнейших птицефабрик Новосибирской области. Входит в агрохолдинг «Сибирский премьер». Производительность установленной на предприятии линии по автоматической сортировке яиц - 120 тыс. яиц в час, говорится на сайте птицефабрики.

Фото: сайт АО «Птицефабрика «Евсинская»