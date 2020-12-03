COVID-19 за сутки унес жизни восьми новосибирцев

В Новосибирской области число заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшие сутки выросло на 186. Это самый высокий показатель за последние несколько дней.

Общее число заболевших новосибирцев с начала эпидемии достигло 23 232. По данным областного оперативного штаба, выздоровело после COVID-19 за последний день 154 человека (всего - 18 907).

За сутки скончались еще восемь пациентов. Это тоже самый высокий показатель за последнее время. Всего в регионе от коронавируса умерли 764 человека.

Как сообщали Sibnovosti.ru, с 7 декабря к очной форме обучения в Новосибирской области вернутся школьники девятых классов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области