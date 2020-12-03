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Президент поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
12:04 3 Декабря 2020
президент, вакцинация, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Начать в России массовую вакцинацию от COVID-19 со следующей недели. Такое поручение правительству дал Владимир Путин на совещании, посвященном вводу в строй новых инфекционных центров в регионах, передает «Общественное телевидение России».

Совещание проходило в онлайн-режиме и большую его часть заняли доклады строителей и военных медиков, которые отчитывались об окончании строительства медцентров и готовности передать регионам новые койко-места и оборудование. Глава минздрава и профильный вице-премьер получили слово только ближе к концу встречи.

Президент спросил, насколько фармпромышленность готова к масштабному производству препаратов, и объявил о начале вакцинации двух первых групп населения: врачей и учителей.

«Я надеюсь, ну я даже не надеюсь, а уверена, что мы завершим все подготовительные мероприятия, для того, чтобы доложить вам о готовности масштабно начать ее на следующей неделе», - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Давайте договоримся так: на следующей неделе вы не доложите мне, а начнете масштабную вакцинацию. Хорошо? А то вы каждый день докладываете, давайте начнем эту работу. Я понимаю, вы говорите очень осторожно. Все понятно, мы должны соблюдать эти осторожности. Но я знаю, что в целом и промышленность, и сеть к этому готовы. Давайте будем делать этот первый шаг», - поручил президент РФ Владимир Путин.

По его мнению, Россия в последние месяцы расширила возможности системы здравоохранения. В качестве примера он привел новые медцентры, которые строит министерство обороны. В среду были сданы четыре новых. Два из них будут работать в Астраханской области и еще по одному в Пскове и Североморске. Их общая вместимость 500 койко-мест. До конца года минобороны введет в строй по всей стране 30 таких центров.

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