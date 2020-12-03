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Новосибирских девятиклассников возвращают в школы

Главная Общество
Новосибирск
11:21 3 Декабря 2020
школы, обучение, режим
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области девятиклассники возвращаются в школы. Занятия в очной форме для них возобновляются 7 декабря.

Решение об изменении формата обучения было принято на заседании регионального оперативного штаба. В Новосибирской области в девятых классах обучается 26 тыс. школьников. В настоящее время в режиме очного обучения находятся школьники первых-пятых и 11-х классов.  

«По поводу других классов решения будут приниматься исходя из дальнейшей эпидемиологической ситуации в регионе, заболеваемости работников образовательных организаций и учащихся», – отметил в ходе заседания вице-губернатор Сергей Нелюбов.

По данным правительства Новосибирской области, в настоящее время на больничном находятся в общей сложности около 7% педагогов школ. Зимние каникулы начнутся 29-30 декабря и продлятся до 9-10 января.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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