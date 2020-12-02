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Большинство новосибирцев не боятся беспилотного транспорта

Главная Общество
Новосибирск
16:14 2 Декабря 2020
транспорт, опрос, беспилотник
Автор: Sibnovosti.ru
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Почти половина жителей Новосибирска положительно относится к применению беспилотных технологий в общественном транспорте. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами сервиса «Авито Авто».

Согласно сообщению компании, всего в разных регионах России было опрошено 10 тыс. человек. Им были заданы несколько вопросов, касающихся отношения к инновационному транспорту.

В Новосибирске 55% опрошенных положительно относятся к развитию беспилотного транспорта. Еще 28% респондентов ответили, что относятся нейтрально, а 14% выбрали ответ «негативно» или «скорее негативно».

По данным «Авто Авто», 49% новосибирцев положительно относятся к перспективе применения беспилотных технологий в автобусах, маршрутках, трамваях. Тех, кто против этого, оказалось примерно вдвое меньше (27%).

Наконец, 31% новосибирцев указали, что были бы готовы сейчас совершить поездку на беспилотном такси без водителя. Еще 23% - при условии присутствия за рулем водителя. 29% опрошенных будут готовы совершить поездку через несколько лет, когда технологии пройдут все необходимые проверки.

16% новосибирцев не готовы воспользоваться беспилотным такси.

Фото: pixabay.com

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