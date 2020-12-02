Число заболевших COVID-19 новосибирцев превысило 23 тыс.

Число случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области по итогам минувших суток превысило отметку в 23 тыс. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За последний день число таких случаев выросло на 182 и достигло 23 046. Выздоровело же 179 пациентов, а всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции - 18 753.

За минувшие сутки скончались еще шесть пациентов. Всего в регионе от коронавируса умерли 756 человек, добавили в оперативном штабе.

«С начала года, по информации работодателей Новосибирской области, более 45 тыс. человек работали в дистанционном режиме в связи с введением ограничительных мер. В настоящее время работодателями Новосибирской области заявлено порядка 100 вакансий дистанционной работы», - рассказала вчера начальник управления занятости министерства труда и социального развития региона Ольга Лаврова.

По ее данным, на сегодняшний день численность зарегистрированных безработных в регионе составляет порядка 74 тыс. человек.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»