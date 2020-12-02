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Российские компании отказываются от новогодних корпоративов

Главная Общество
Новосибирск
14:30 2 Декабря 2020
опрос, новый год, компании
Автор: Sibnovosti.ru
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Более 80% российских компаний отказались проводить новогодние корпоративы в этом году. Об этом сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру».

По данным опроса, решились на проведение праздника в офисе или на внешней площадке 15% компаний, а 4% намерены устроить корпоратив в онлайн-формате.

Во вторник стало известно, что большинство компаний не планируют премировать сотрудников по итогам года. На выплаты смогут рассчитывать только работники 13% компаний.

Четверть (25%) работодателей намерены премировать лишь часть своих сотрудников. При этом в прошлом году 19% компаний выдали новогодние премии всему персоналу.

Фото: pixabay.com

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