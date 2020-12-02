Проректор Новосибирского госуниверситета возглавил СУНЦ

И. о. директора Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского государственного университета (НГУ) назначен Алексей Окунев. Информация об этом размещена на сайте учебного заведения.

Алексей Окунев - проректор НГУ по программам развития. Является кандидатом химических наук. На посту руководителя СУНЦ он сменил Николая Яворского, который возглавлял центр около 15 лет. В отставку Николай Яворский ушел по состоянию здоровья.

В СУНЦ обучаются талантливые дети, проявляющие способности и интерес к естественным наукам. Обучение по основным образовательным программам является бесплатным.

Фото: сайт Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета