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Проректор Новосибирского госуниверситета возглавил СУНЦ

Главная Общество
Новосибирск
12:56 2 Декабря 2020
директор, назначение, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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И. о. директора  Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского государственного университета (НГУ) назначен Алексей Окунев. Информация об этом размещена на сайте учебного заведения.

Алексей Окунев - проректор НГУ по программам развития. Является кандидатом химических наук. На посту руководителя СУНЦ он сменил Николая Яворского, который возглавлял центр около 15 лет. В отставку Николай Яворский ушел по состоянию здоровья.

В СУНЦ обучаются талантливые дети, проявляющие способности и интерес к естественным наукам. Обучение по основным образовательным программам является бесплатным.

Фото: сайт Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета

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