Новосибирские хирурги удалили опухоль весом 2,5 кг

Хирурги ГБУЗ «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер» провели операцию по удалению огромной злокачественной опухоли. Ее вес составил 2,5 кг.

Новообразование врачи обнаружили в забрюшинном пространстве у 46-летней пациентки. Ранее ей уже удаляли липому.

«Липосаркома выросла до таких больших размеров буквально за несколько месяцев», - рассказал сайту министерства здравоохранения Новосибирской области заместитель главного врача онкодиспансера по лечебной работе Вадим Захаров.

Операция, по данным ведомства, длилась три часа. Поскольку опухоль длиной около 50 см со всех сторон охватила левую почку, хирургам пришлось удалить почку, селезенку, часть поджелудочной железы и ближайшие лимфатические узлы. В минздраве уточнили, что пациентка уже почти восстановилась после тяжелой операции и сейчас готовится к выписке.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области